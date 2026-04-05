Кражу раскрыли по горячим следам.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 33-летняя женщина, находясь в ювелирном салоне торгового дома, украла с витрины золотую цепочку. Примерная стоимость похищенного составляет 600 тысяч тенге.

Для того, чтобы установить личность подозреваемой криминалисты применили аппаратно-программный комплекс на базе искусственного интеллекта, который позволяет распознавать лица и идентифицировать личность.

Похищенное имущество изъято. В отношении женщины проводится досудебное расследование. Иную информацию стражи порядка раскрывать не стали.