Маңғыстау облысында инватакси қызметінде олқылықтар анықталды. Инватакси көлігінің қызметі үшін артық сағат жазып, негізсіз ақша төленген.
Соның кесірінен мемлекетке 5,3 миллион теңге шығын келген. Бұл туралы бас прокуратура хабарлайды. Прокурорлар: "Ақтау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын өрескел бұзды",- деп мәлімдеді.
Заң бұзған бөлім басшының ісі әдеп кеңесінде қаралыпты. Кеңес атқамінерді қызметіне толық сәйкес келмейді деген ұйғарым шығарып, тәртіптік жауапкершілікке тартқан.