Трагедия произошла 28 мая в Индерском районе Атырауской области. По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, днем 25 мая 15-летний подросток отправился с друзьями на прогулку и не вернулся. Спасатели тут же приступили к поискам.

29 мая в 4:40 тело мальчика извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Оказалось, что дети купались на разливе реки Урал. Ранее из-за подъема уровня воды на этом месте река вышла из русла и распространилась в пойму.

Сотрудники ДЧС просят жителей региона строго соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах. Кроме того, во время паводков течение привело с собой различный мусор, ветки деревьев и другие предметы, которые могут представлять опасность. По этой причине спасатели считают, что в данное время купание в реке может представлять угрозу.