На сайте Polisia.kz сообщается, что крупные транзитные маршруты и стабильное развитие государства привлекли представителей иностранного криминалитета. В прошлом году правоохранительные органы пресекли въезд в Казахстан четырех "законников" из стран ближнего зарубежья.
19 мая сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ЗКО выяснили, что на территорию страны въехал 61-летний "вор в законе" из соседнего государства.
– Он был установлен и доставлен в полицию Уральска. После проведения необходимых проверочных мероприятий покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства. По имеющимся данным, в отношении него судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ “Занятие высшего положения в преступной иерархии, — сообщается на сайте МВД РК.