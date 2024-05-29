На сайте Polisia.kz сообщается, что крупные транзитные маршруты и стабильное развитие государства привлекли представителей иностранного криминалитета. В прошлом году правоохранительные органы пресекли въезд в Казахстан четырех "законников" из стран ближнего зарубежья.

19 мая сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ЗКО выяснили, что на территорию страны въехал 61-летний "вор в законе" из соседнего государства.