О ситуации по ликвидации последствий паводков доложил вице-премьер Канат Бозумбаев на заседании правительства. По его словам, на сегодняшний день в соответствии с алгоритмом возмещения ущерба регионами проводятся запланированные мероприятия.

Так, по состоянию на 28 мая текущего года в республике единовременную выплату в размере 100 МРП получили 30 538 семей. Работа на контроле и принимаются необходимые меры.

– Основные риски связаны с восстановлением жилья. Поэтому акимам регионов необходимо данный вопрос взять на особый контроль и на ежедневной основе проводить работу с населением на местах, давать разъяснения по каждому возникающему вопросу, — отметил Бозумбаев.

В настоящее время по республике в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачное строение, из которых 5 353 – единственное жилье пострадавших. Обследовано 15 093 (84%) дома и дачных строения, проведена оценка только по 11 134 (64%).

– Необходимо отметить низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки. К примеру, в Западно-Казахстанской области при 4 тысячах подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов. В этой связи обращаю внимание на работу акиматов Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, где практически завершены работы по обследованию и оценке пострадавших домов, — заявил вице-премьер.

При этом согласно заключениям, в целом по стране более 9 тысяч домов подлежат восстановлению, 4315 признаны аварийными. В регионах начато строительство 1847 домов и квартир, на вторичном рынке планируется приобрести 3417 объектов недвижимости.

С учетом короткого строительного сезона работы не должны задерживаться, и к началу учебного года жилье должно быть передано пострадавшим.