Как сообщили в управлении полиции Атырау, 27 мая около 16:20 сотрудники Центра оперативного управления выявили на перекрестке улиц Сатпаева-Некрасова автомобиль NISSAN, состоящий на учете как должник на сумму 3 млн 771 тысячи тенге.

- На место направили сотрудников батальона патрульной полиции. В ходе проверки документов у водителя автомобиля 1978 года рождения было установлено, что он лишен права управления транспортным средством. В отношении указанного гражданина составлен административный протокол, документы направлены в специализированный административный суд. Автомобиль водворен на спецстоянку, - сообщили в полиции и предупредили о необходимости вовремя оплачивать штрафы.