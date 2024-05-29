Уголовное дело рассматривалось в районе Байтерек. На скамье подсудимых оказалась жительница района, её обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Из материалов дела следует, что подсудимая поссорилась с мужем и нанесла ему удар кухонным ножом в область правой почки. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. При этом супруги после инцидента разводиться не стали и сохранили свой брак. Потерпевший просил суд строго не наказывать жену и не лишать её свободы.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.