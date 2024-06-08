Исследование, проведённое экспертами в области миграции, позволяет опровергнуть расхожее мнение о казахстанских эмигрантах, которые, якобы в основном стремятся работать в Европе. Анализ статистических данных о двух группах казахстанцев — тех, кто сейчас работает за рубежом, и тех, кто уже вернулся домой — позволяет определить портрет эмигранта из Казахстана. Об этом сообщили аналитики портала Finprom.kz.

В первой группе исследованных — эмигранты, которые сейчас живут за границей: 10,5 тысячи человек. Из них 82% казахстанцев работают в России. Второе место по числу эмигрировавших из РК занимает Турция, третье — Германия. Две трети из исследуемой группы составляют жители Костанайской области, которые выезжали в российские города на заработки. В категории возвратных мигрантов (6 тысяч человек) цифры частично коррелируют с первой группой: 69,4% вернувшихся домой ездили на заработки в РФ, 12,6% уезжали за высокими зарплатами в Узбекистан, 6,1% — в Южную Корею.

Согласно информации минтруда РК, в прошлом году в трудовой эмиграции находились 194 тысячи казахстанских граждан. Из них 84% жили и работали в России, и только 9,3% — в странах Европы.

Причины такой большой разницы связаны не столько с географической близостью России, сколько с отличиями в миграционном законодательстве Европейского и Евразийского экономического союзов. Имеют значение и много других факторов: безвизовый режим, общий рынок труда, знание русского языка, отсутствие сложностей с периодическим пересечением границы. При этом предлагаемые российскими работодателями зарплаты значительно меньше, чем в странах Европы.

– Чтобы заключить договор на работу в какой-либо европейской стране, казахстанцу необходимо преодолеть значительно больше преград. Необходимо сначала заплатить за оформление визы, услуги рекрутинговых агентств, страховку, перелёт. Желательно, но не обязательно начать изучать язык страны прибытия. Впрочем, судя по статистике, эти барьеры для части казахстанцев, желающих хорошо зарабатывать за рубежом, не являются непреодолимыми. Например, в Великобритании, по данным профильного комитета, трудятся 5 тысяч казахстанцев. Эта страна в 2022-2023 годах действительно значительно увеличила поток иммигрантов из Центральной Азии. Это произошло благодаря специальной государственной программе поддержки АПК страны, когда власти Великобритании значительно увеличили количество квот на привлечение иностранцев для работы на фермах. Численность сезонных работников из РК в Великобритании за 2023 год выросла на 87,6%, до 5 тысяч человек. А ведь ещё в 2021 году в страну приезжали всего около 400 казахстанцев, - говорят аналитики.

Специалисты сравнили условия работы и уровень доходов, которые предлагают европейские и российские работодатели. Исходя из информации легальных онлайн-площадок и рекрутинговых агентств Казахстана, можно выделить две большие группы вакансий в России для казахстанцев. Первая подразумевает труд в различных регионах по рабочим специальностям. Зарплата на уровне 300–500 тысяч тенге в зависимости от сложности работы. Вторая группа — рабочие места в дальних северных регионах РФ. Это работа с высокими зарплатами (около 1 млн тенге), но вахтовым методом и в сложных климатических условиях. Расходы на такое трудоустройство минимальны: прохождение медосмотра и оплата билетов до места работы.

В европейских странах предлагаемый доход может быть выше даже в категории низкоквалифицированного труда. Например, работая сборщиком клубники на ферме в Великобритании, можно заработать от 737 тысяч до 1,3 млн тенге в месяц (при работе от 8 до 12 часов в день). Расходы на такое трудоустройство также будут значительными. Услуги рекрутингового агентства и траты на шенгенскую визу на полгода обойдутся в сумму около 970 тысяч тенге. Трансфер — ещё плюс 200–270 тысяч тенге в зависимости от страны и сезона. Некоторые агентства по трудоустройству обещают, что работодатель возместит часть расходов на оформление документов и авиаперелёт.

Казахстанцы, выезжающие на работу за границу, это люди, которые за счёт сезонной работы за рубежом хотят погасить кредит, закрыть ипотеку, улучшить своё материальное положение. 46% эмигрантов имели именно такие причины для отъезда за рубеж. В 26% случаев респонденты указывали, что из-за семейных проблем они вынуждены принять решение об эмиграции. 19% сообщили, что поехали в другую страну учиться, а ещё 6% — лечиться.