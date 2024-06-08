Тело Жетру Карима обнаружили в реке Илек в районе ресторана «Юрта». 13-летний мальчик пропал 4 июня со двора своих бабушки и дедушки, проживающих в частном секторе в жилом массиве Заречный, и больше его не видели. Ребенок страдал аутизмом. Около 17 часов он вышел за ворота и скрылся среди домов.

Поиски силами полицейских, спасателей, кинологов с собаками и волонтеров продолжались четыре дня. В розыске ребенка участвовали порядке 500 человек пеших, на лошадях, квадроциклах, лодках и машинах, также были использованы дроны. Седьмого июня к поискам был привлечен вертолет МЧС. Чтобы найти ребенка, проверяли чердаки и дворы домов, канализационные люки, выгребные ямы, прочесывали степь.

Восьмого июня департамент полиции сообщил, тело ребенка нашли в Илеке, проводится расследование, назначены необходимые экспертизы.



Департамент полиции принес соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Фарида ЗАРИП

Фото ДЧС Актюбинской области