По информации оперштаба Атырауской области, с начала паводка в регионе инфекционных заболеваний, передающихся через воду, не зарегистрировано.
По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.
- Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории, соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, качество воды в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников в качестве для питья, - рассказала Айгуль Искакова.