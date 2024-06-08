По информации оперштаба Атырауской области, с начала паводка в регионе инфекционных заболеваний, передающихся через воду, не зарегистрировано.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.