Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел встречу с жителями дачного сообщества «Нурлы жол», которые пострадали в результате паводка. Их интересовал вопрос возмещения ущерба, нанесенного стихией.

Так, встречаются случаи, когда у жителей возведен только фундамент дачных домов, строительство не завершено полностью. Кроме того, дома некоторых жителей документально оформлены на близких родственников, у которых в свою очередь имеются жилые дома.

Аким области пояснил, что комиссия по возмещению специальных расходов рассматривает такие случаи в рамках закона индивидуально. Нариман Турегалиев также отметил, что жителям, чьи дачные строения являются единственным жильем, будут предоставлены дома.

Со своей стороны, жители обратились с просьбой ускорить работу по оценке имущества. Глава региона отметил, что количество оценщиков будет увеличено, благодаря чему они охватят все население, нуждающееся в их помощи.

В акимате отметили, что встречи и разъяснительная работа с дачниками г.Уральск проводятся на постоянной основе.