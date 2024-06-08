В Жанибекском районном суде рассматривали дело, связанное с оскорблением матери её родной дочерью. Судебное разбирательство показало, что дочь, находясь в собственном доме, проявила неуважение к своей матери, используя нецензурную брань и оскорбления в её адрес.

Подсудимая признала свою вину и попросила суд прекратить дело в связи с примирением с мамой.

Потерпевшая подтвердила изложенное в протоколе, который был составлен полицейскими на основании её заявления. Женщина сообщила, что простила свою дочь, которая пообещала, что подобные инциденты больше не повторятся. Между ними состоялось примирение в рамках медиации.

Суд одобрил мирное соглашение между сторонами. Дело закрыли, а дочь, оскорбившую мать освободили от ответственности. Постановление вступило в законную силу.