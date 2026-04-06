В Казахстане временно приостановили распределение арендного жилья для очередников - до 16 апреля. Как объяснили в Отбасы банке, систему доработают, чтобы сделать её более прозрачной и удобной, сообщает krisha.kz.

Как было раньше

Арендные квартиры распределяли с учётом состава семьи. По закону на одного человека должно приходиться не меньше 15–18 квадратных метров.

Из-за этого система сначала проверяла, подходит ли жильё по площади очереднику, чья очередь подошла. Например, если в семье пять человек - нужна большая квартира.

Но если подходящего варианта не было, очередь просто "перепрыгивали": квартиру предлагали следующему, у кого меньше семья. А те, кому положено, оставались надолго в очереди без жилья.

Что изменится

Теперь Отбасы банк поменяет подход. Жильё будут предлагать именно тем, чья очередь подошла, независимо от площади и состава семьи.

Например, положено 75 квадратных метров, а есть только 65 квадратных метров. Этот вариант всё равно предложат.

Дальше решение за самим очередником: согласиться или отказаться.

И только если он откажется, квартиру передадут следующему в очереди.