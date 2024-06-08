С 3 июня в Казахстане проводится широкомасштабная операция “Нелегал – 2024”, целью которой является профилактика правонарушений в сфере миграции, передает Polisia.kz.

Только за три дня операции выявлено около 5,5 тысячи административных нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушение сроков пребывания иностранцев в стране, уклонение от выезда и незаконная трудовая деятельность.

- Значительная часть нарушений приходится на сферу трудовой миграции, где ответственность несут как иностранный рабочий, так и местный работодатель. За незаконное использование иностранной рабочей силы привлечено к ответственности 387 казахстанских работодателей. В основном работодатели уклоняются от оформления разрешений на работу, а рабочий не извещается об имеющихся нарушениях. Большинство таких фактов выявлено в городах Алматы, Астана, Шымкент и Мангистауской области. Миграционная служба предупреждает работодателей о том, что при неоднократных нарушениях правил использования иностранной рабочей силы в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность, - говорится в сообщении полицейских.

Отметим, что за время проведения операции из страны выдворено 605 иностранцев, нарушивших миграционные правила. Всем им закрыт въезд в Казахстан в течение пяти лет.