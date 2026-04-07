Министерство внутренних дел Казахстана напоминает автовладельцам о необходимости своевременной проверки водительских удостоверений, техпаспортов и страховых полисов.

Сегодня большинство этих процедур переведено в цифровой формат, что позволяет актуализировать данные за несколько минут без посещения спецЦОНов.

- МВД призывает проверить свои документы сегодня, не откладывая. Речь не только о наличии техосмотра и страхового полиса. Проверьте срок действия водительского удостоверения. Сегодня это можно сделать за несколько минут - онлайн и без очередей. Это вопрос не формальности. Это вопрос вашей безопасности и безопасности окружающих. Технический осмотр - это исправность автомобиля. Страховой полис - это защита в случае ДТП, - подчеркнула пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

В ведомстве отмечают, что пренебрежение сроками действия документов напрямую влияет на дорожную безопасность. Проверка статуса прав и страховки в мобильных приложениях минимизирует риски и помогает водителям всегда оставаться в рамках правового поля.