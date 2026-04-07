Судебное следствие завершено. Суд перешел к прениям сторон.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершилось следствие по делу об избиении сотрудников строительной компании ТОО "Ануш Курылыс". Напомним, инцидент произошел 19 июля 2025 года на трассе Чапаево - Жалпактал. Тогда недалеко от поселка Жангала на прораба Гаруша Балаяна и начальника участка Арслана Бисалиева напали местные жители. Сначала они жестоко избили Балаяна, несколько раз ударив ножом, а затем и Бисалиева, который заступился за коллегу.

На скамье подсудимых четыре жителя Жангалинского района - Тилек Файзуллин, Ержан Талгатов, Серик Кабдолов и Асет Едрескалиев. Только один из них, Файзуллин, находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном на почве национальной ненависти. Остальные обвиняются в нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений и побоях. Дело рассматривает судья Асланбек Дюсенгалиев.

Шестого апреля суд перешел к прениям сторон. Первым выступил прокурор Байменов. По его словам, вина подсудимых полностью доказана материалами уголовного дела. При этом слова Файзуллина в момент преступления доказывают, что его действия носили характер национальной ненависти.

– Балаян получил тяжкий вред здоровью, в том числе ножевые ранения. При этом все подсудимые были в алкогольном и наркотическом опьянении. Только благодаря хорошей физической форме Балаяну удалось избежать ножевых ранений в жизненно важные органы. Фазуллину не удалось довести свой преступный умысел до конца, потому что в драку вмешался Бисалиев, - заявил государственный обвинитель.

Прокурор также отметил, что в действиях Тилека Файзуллина усматривается опасный рецидив преступлений, так как ранее он уже был судим за уголовные правонарушения. Таким образом, гособвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Ержана Талгатова также попросили признать виновным в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью из хулиганских побуждений и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в УИС минимальной безопасности.

Вина Серика Кабдолова и Асета Едрескалиева по статье "Побои", по мнению прокурора, также доказана. Им попросили назначить наказание в виде штрафа в 100 МРП (432 500 тенге).

Адвокат потерпевшего Руслан Аминов заявил, что не согласен с квалификацией действий Талгатова, Кабдолова и Едрескалиева. По его мнению, все подсудимые совершили преступление по предварительному сговору в группе лиц и преследовали общую цель.

– Простыми словами, всё "повесили" на Файзуллина: его действия квалифицировали по особой тяжести, а остальных - по средней тяжести. Мы не согласны в этой части. Также хочу обратить внимание суда на мотив преступления. Единственным и основным мотивом является межнациональная рознь. Мы как граждане РК уважаем все национальности независимо от веры, цвета кожи и глаз. Но, несмотря на это, произошло такое циничное преступление. Как после этого люди других национальностей могут чувствовать себя в безопасности в нашей стране? В нашей мирной стране пытались убить человека только потому, что он другой национальности. Такие преступления должны жестко пресекаться, как того требует закон,- сказал Руслан Аминов.

По мнению адвоката, для Файзуллина, учитывая его криминальное прошлое, будет справедливым наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Отметим, что Гаруш Балаян заявил гражданский иск в размере 20 миллионов тенге.

К слову, сам Тилек Файзуллин не согласился с квалификацией дела и заявил, что у него не было умысла убивать Балаяна, а всему виной стал алкоголь.