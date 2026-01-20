Защита требует пересмотра обвинений по делу о жестоком избиении на трассе.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное слушание по делу об избиении сотрудников строительной компании ТОО «Ануш Курылыс». Напомним, инцидент произошел 19 июля 2025 года на трассе Чапаево-Жалпактал. Тогда недалеко от поселка Жангала на прораба Гаруша Балаяна и начальника участка Арслана Бисалиева напали местные жители. Сначала они жестоко избили Балаяна, а затем Бисалиева, который заступился за коллегу.

На скамье подсудимых четыре жителя Жангалинского района - Тилек Файзуллин, Ержан Талгатов, Серик Кабдолов и Асет Едрескалиев. Только один из них - Файзуллин - находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное на почве национальной ненависти. Остальные обвиняются в нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений и побоях. Дело рассматривает судья Асланбек Дюсенгалиев.

Из обвинительного акта следует, что в тот день подсудимые в состоянии алкогольного опьянения ехали на рыбалку в поселок Пятимар. На трассе Чапаево-Жангала Тилек Файзуллин увидел Гаруша Балаяна, который стоял на ремонтируемом участке. Выйдя из машины, подсудимый обратился к потерпевшему с вопросом: «Кто тут старший?».

– Увидев, что Балаян является представителем другой национальности, Файзуллин на почве ненависти начал оскорблять его и представителей его нации. Далее на той же почве подсудимый начал избивать потерпевшего. Другие подсудимые тоже вышли из машины. В этот момент за своего коллегу вступился Арслан Бисалиев, однако ему приказали не вмешиваться. Файзуллин с целью убийства Балаяна вынес из машины нож и направился к нему. Однако на его пути встал Бисалиев и тогда Файзуллин нанес ему удар ножом в бедро. Подсудимый, чтобы довести до конца свой умысел, погнался за Балаяном, догнал его и нанес ему удар ножом в грудь. Талгатов металлическим предметов ударил в челюсть лежащего на земле потерпевшего. А Кабдолов и Едрескалиев начали руками и ногами наносить удары по телу Балаяна. Файзуллин не остановился на этом и нанес еще несколько ударов ножом по жизненно важным органам Балаяна, - зачитала прокурор Дина Изтлеуова.

В этот момент Бисалиев с другим коллегой Шакарджяном прибежали к месту избиения и начали отталкивать нападавших. Только это помешало Файзуллину довести свой преступный умысел до конца. Кабдолов и Талгатов принялись избивать Бисалиева, а Файзуллин нанес ему еще один удар ножом. Балаян в это время успел спрятаться в салоне грузовой машины.

Адвокат потерпевших Руслан Аминов заявил, что досудебное расследование по резонансному делу о жестоком нападении проведено поверхностно и с грубыми нарушениями.

По словам защиты, нападение было совершено группой лиц в дневное время и сопровождалось применением ножей или предметов с колюще-режущими свойствами. Все участники конфликта принимали активное участие в избиении, однако к ответственности за особо тяжкое преступление привлечён только один человек. Остальные, как утверждается, фактически выведены из-под уголовной ответственности.

Защита подчёркивает, что мотивом нападения стала национальная принадлежность одного из потерпевших. Это подтверждается показаниями самих потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Несмотря на это, следствие не дало должной оценки мотиву национальной ненависти.

Кроме того, адвокат указывает на ошибочную квалификацию преступления как совершённого из хулиганских побуждений. Место происшествия — участок автодороги — не является общественным местом в понимании закона, а сам конфликт имел конкретный мотив, что исключает квалификацию как хулиганство.

В связи с этим Руслан Аминов ходатайствовал вернуть уголовное дело прокурору для пересмотра квалификации действий всех подсудимых и привлечения их к ответственности за покушение на убийство по мотивам национальной ненависти.