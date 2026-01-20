Президент Казахстана выразил резкую критику в адрес правительства.

Касым-Жомарт Токаев указал на ряд конфликтных управленческих решений и пообещал принимать кадровые решения, если ситуация не изменится. Соответствующее заявление он сделал на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

Глава государства затронул проблему транспортной логистики и авиации, подчеркнув, что до сих пор Казахстан не стал евразийским центром перевозки авиационных грузов, хотя страна обладает для этого всеми возможностями.

— То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд… Если правительство не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам», — отметил Токаев.

Президент также раскритиковал решение о создании государственной грузовой авиакомпании, отметив, что ответственность за развитие авиационной логистики ошибочно была возложена на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы».

Кроме того, Токаев обратил внимание на высокие цены на авиатопливо. Он подчеркнул, что Казахстан, как крупный производитель нефти, не должен быть неконкурентоспособным по цене керосина по сравнению с соседними странами.

Глава государства отметил, что у него есть серьёзные претензии к экономистам и энергетикам, и заявил о необходимости изменений в составе правительства, чтобы ускорить экономический рост и выполнить поставленные задачи.

В числе ключевых задач, по словам Токаева, остаётся снижение инфляции и запуск нового инвестиционного цикла, а также устранение узких мест в транспортной и логистической инфраструктуре.