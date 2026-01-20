Раки и Рыбы, когда «батарейка на нуле», отдых под ярким солнцем способен восстановить ресурсы, улучшить настроение и вдохновить на творчество.

Зимой многие из нас ощущают упадок энергии и усталость от холода, но астрологи уверены: для некоторых знаков зодиака короткая поездка в тёплые края может стать настоящим спасением.

По мнению астрологов, Раки особенно тяжело переживают холодный сезон. С приближением морозов они чувствуют не просто дискомфорт, а эмоциональную тяжесть, теряют мотивацию и интерес к социальным контактам. Тёплое море и комфортная атмосфера отдыха помогают им «перезагрузиться», вернуть лёгкость и творческий импульс.

Не меньше зимний холод «съедает» энергию Рыб. Представители этого знака остро реагируют на нехватку света и серые дни, что может привести к внутренней стагнации и прокрастинации. Смена обстановки и тёплый климат помогают Рыбам восстановить эмоциональный баланс, ясность мыслей и уверенность в себе.

Астрологи отмечают, что даже короткий отпуск на солнце может существенно улучшить настроение и самочувствие этих знаков зимой.