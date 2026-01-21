20 января 2026 года состоялось V заседание Национального курултая в Кызылорде.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с программной речью на V заседании Национального курултая в Кызылорде, в которой обозначил ключевые направления дальнейшего развития страны и основные темы масштабных реформ.

Глава государства подчеркнул, что Национальный курултай стал важным инструментом реформ и диалога общества с властью, и за последние годы на его основе было выдвинуто множество инициатив, которые нашли отражение в законах и государственных программах.

Основные направления, озвученные Токаевым

Конституционная и политическая реформа

Токаев предложил закрепить в Конституции институт вице-президента, который будет назначаться президентом с согласия парламента и выполнять ряд функций по поручению главы государства. Также он высказался за переход к однопалатному парламенту — Құрылтай, с новым форматом избрания депутатов и перераспределением полномочий.

Создание Народного совета (Халық Кеңесі)

Президент анонсировал создание нового консультативного органа — Народного совета, который заменит Ассамблею народа Казахстана и определённые функции курултая, с ежегодными сессиями и участием представителей этнокультурных, общественных и региональных структур.

Социальная политика и справедливость

В выступлении были затронуты вопросы социальной защиты, расширения прав женщин и безопасности детей, борьбы с социальными проблемами, в том числе распространением наркотиков и лудоманией.

Экономика и развитие регионов

Президент отметил рост экономики и улучшение благосостояния граждан, а также планы по развитию инфраструктуры и культурных объектов в регионах, включая строительство театров, библиотек и других значимых проектов.

Гражданское и культурное развитие

Токаев подчеркнул важность укрепления гражданского сознания, патриотизма и поддержки молодежи, а также продвижения культуры и творческих индустрий на международной арене.

Президент также обсуждал темы патриотизма и уважительного отношения к государственным символам, вопросам цифровизации и защиты персональных данных в условиях современной цифровой экономики.