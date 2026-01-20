По его словам, важно поощрять такие проявления, которые укрепляют чувство национального единства и гордости за страну.

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев в своём выступлении на V заседании Национального курултая в Кызылорде затронул важный вопрос уважительного отношения к государственной символике и обозначил, где и когда уместно использовать флаг Республики Казахстан.

Глава государства подчеркнул, что в обществе активно обсуждается тема использования госсимволов, и призвал граждан соблюдать правила и нормы, регулирующие подобные случаи.

— Данная процедура регламентируется специальными нормами и правилами. В использовании государственной символики недопустим легкомысленный подход и небрежность. При этом важно следовать не только букве, но и духу закона. Необходимо всячески поощрять проявления патриотизма. Имею в виду бережное и тактичное использование государственной символики, — заявил Токаев.

Президент также отметил, что с узнаваемостью казахстанского флага связаны достижения спортсменов, успехи учёных, предпринимателей и артистов, укрепляющие международный авторитет страны.

Важность уважительного использования символа особенно подчёркивается в контексте патриотических мероприятий, официальных церемоний, государственных праздников и международных событий.