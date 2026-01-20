Глава государства отметил, что исторические миссии Ассамблеи народа и Национального курултая можно считать успешно завершёнными, поэтому на новом этапе реформ необходима расширенная структура для регулярного общенационального диалога по ключевым вопросам развития.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая в Кызылорде заявил о создании нового государственного органа — Народного совета Казахстана (Қазақстанның Халық Кеңесі), который заменит собой Ассамблею народа Казахстана (АНК) и нынешний Национальный курултай.

— На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплочённости нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершёнными, — заявил Президент.

По его словам, Народный совет станет широкой платформой, объединяющей общественно-политические объединения и структуры, которые способствуют единству и сплочённости общества. Новый орган будет использовать накопленный опыт действующих консультативных институтов и станет современной площадкой для взаимодействия с гражданским обществом.

Предполагается, что в Народный совет войдут 126 человек: по 42 представителя от этнокультурных объединений, маслихатов и общественных организаций.

Токаев также подчеркнул важность сохранения преемственности функций, которые выполняли Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, в новой структуре. Это позволит продолжить укрепление государственности и поддержку общественного диалога на национальном уровне.