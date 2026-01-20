На фоне устойчивых морозов водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах — возможен гололёд.

Завтра, 21 января, жителей Уральска ждёт холодная погода с морозами и переменной облачностью. Днём температура воздуха будет держаться примерно на уровне ‑10 … ‑7 °C, а ночью опустится до ‑17 °C и ниже. Синоптики также прогнозируют порывистый ветер и возможный снег.

В Атырау завтра облачно и холодно. Днём температура воздуха составит около ‑6 … ‑5 °C, а вечером похолодает до ‑10 °C. Осадков не ожидается, но небо останется покрытым облаками.

В Актау прогнозируется переменная облачность и морозы до ‑2 … ‑3 °C днём, а ночью — около ‑3 °C. Небольшой ветер усилит ощущение холода.

В Актобе завтра также ожидается холодная погода с облачностью. Температура воздуха днём составит примерно ‑11 … ‑10 °C, а к ночи — до ‑16 °C.