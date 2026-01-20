При этом в международном розыске по-прежнему находится подозреваемый в убийстве супругов и младшая дочь семейной пары.

Поиски детей убитых супругов в селе Жангельды Атырауской области временно приостановлены. Как сообщили в ДЧС региона, все территории, указанные полицией, были полностью обследованы. Сейчас спасатели ждут новой информации от департамента полиции. Силы и средства готовы к продолжению поисков.

При этом в международном розыске по-прежнему находится подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев. Вместе с ним разыскивается и его супруга Акбаян, 30-летняя младшая дочь убитой семейной пары. По делу она проходит как без вести пропавшая. Следствие не исключает, что к преступлению могли быть причастны и другие лица.

Напомним, семья из села Жангельди — 66-летний Максот Мукангалиев, его супруга Насип Утешкалиева и их взрослые дети — перестали выходить на связь, 25 декабря 2025 года в полицию поступило официальное заявление о пропаже. Сначала пропал сын Наурыз, который сообщил, что направляется на работу. Позже вся семья сказала родственникам, что едет «к врачу», не указав ни место, ни маршрут, после чего связь с ними оборвалась.

6 января, в хозяйственной постройке на территории дома были обнаружены тела хозяина и его супруги с ножевыми ранениями. После обнаружения тел пенсионеров было возбуждено уголовное дело. Информацию из соцсетей о том, что тела якобы нашли под полом сарая, правоохранительные органы не подтверждают и просят не доверять непроверенным данным.

Двое их детей — Наурыз и Мирамгуль — до настоящего времени так и не найдены. Старшая дочь семьи, Мейрамгуль Карабалина, в последний раз попала в объективы камер видеонаблюдения в Атырау. Подробности расследования не разглашаются.