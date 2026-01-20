Президент поддержал решение правительства о передаче управления Фондом обязательного медицинского страхования.

В ФСМС выявили массу нарушений и злоупотреблений, отметил Глава государства.

– В основном это банальные приписки и вопиющие факты фальсификаций документов с целью хищений государственных средств в огромных масштабах. Вся страна мобилизует усилия и средства для качественного экономического роста и строительства инфраструктурных проектов, развития здравоохранения, в это же время выделяемые на социальную сферу огромные финансовые средства попросту разворовываются, – сказал Президент.

При этом в 2024-2025 годах на развитие здравоохранения государством выделялось 7,8 трлн тенге.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что правоохранительным органам поручено установить всех выгодоприобретателей коррупционных схем.

– Поддерживаю решение правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Министерства финансов, – заявил он.

По словам Токаева, ситуация в Фонде социального медицинского страхования стала следствием непрофессионализма руководителей социальной сферы и их пренебрежительного отношения к государственным интересам.