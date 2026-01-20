Крахмалить одежду люди начали много веков назад. Еще в Средние века в Европе крахмалом обрабатывали воротники и манжеты, чтобы они держали форму и выглядели богато и аккуратно. Тогда использовали отвары из пшеницы, риса или картофеля, а сам процесс считался признаком опрятности и достатка. Сегодня крахмаление применяют реже, но этот способ по-прежнему помогает придать вещам аккуратный вид.
Зачем крахмалят одежду
Одежду крахмалят, чтобы она лучше держала форму, меньше мялась и дольше выглядела чистой. Крахмал образует на ткани тонкую защитную пленку. Она делает волокна более жесткими и устойчивыми к смятию, а также не дает грязи глубоко проникать внутрь ткани.
При этом ткань становится менее «дышащей», поэтому чаще всего крахмалят воротнички, манжеты, скатерти и салфетки, а не летнюю одежду.
Основные плюсы крахмаления
ткань становится более плотной и упругой;
юбки, воротники и манжеты хорошо держат форму;
вещи меньше мнутся и дольше выглядят свежими;
пятна легче отстирываются;
хлопок и лён выглядят белее и аккуратнее.
Как крахмалить одежду
Приготовление раствора
Легкое крахмаление: 1–2 столовые ложки крахмала на 1 литр холодной воды.
Среднее или сильное крахмаление (для воротников, скатертей): крахмала берут в 2–3 раза больше. Сначала его размешивают в холодной воде, затем добавляют горячую, чтобы не было комков.
Пропитка ткани
замочите вещь в растворе на 10–15 минут;
или равномерно нанесите раствор губкой или пульверизатором.
Сушка
слегка отожмите и расправьте вещь;
сушите вдали от прямых солнечных лучей.
Глажка
гладьте утюгом, когда ткань еще немного влажная, чтобы крахмал «сработал»;
можно использовать отпариватель.
Что не стоит крахмалить
постельное белье, детскую и летнюю одежду — ткань хуже пропускает воздух;
темные вещи — могут остаться белые следы;
синтетические ткани — крахмал на них почти не держится.
Другие способы крахмаления
В старину вместо крахмала иногда использовали рисовый или пшеничный отвар. Сегодня есть и современные варианты — готовые спреи для крахмаления, которые удобно наносить прямо перед глажкой.
Крахмаление — простой способ сделать вещи аккуратнее, если применять его разумно и только там, где это действительно нужно.