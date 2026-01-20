Какие участки одежды можно крахмалить, а на каких тканях лучше не экспериментировать.

Крахмалить одежду люди начали много веков назад. Еще в Средние века в Европе крахмалом обрабатывали воротники и манжеты, чтобы они держали форму и выглядели богато и аккуратно. Тогда использовали отвары из пшеницы, риса или картофеля, а сам процесс считался признаком опрятности и достатка. Сегодня крахмаление применяют реже, но этот способ по-прежнему помогает придать вещам аккуратный вид.

Зачем крахмалят одежду

Одежду крахмалят, чтобы она лучше держала форму, меньше мялась и дольше выглядела чистой. Крахмал образует на ткани тонкую защитную пленку. Она делает волокна более жесткими и устойчивыми к смятию, а также не дает грязи глубоко проникать внутрь ткани.

При этом ткань становится менее «дышащей», поэтому чаще всего крахмалят воротнички, манжеты, скатерти и салфетки, а не летнюю одежду.

Основные плюсы крахмаления

ткань становится более плотной и упругой;

юбки, воротники и манжеты хорошо держат форму;

вещи меньше мнутся и дольше выглядят свежими;

пятна легче отстирываются;

хлопок и лён выглядят белее и аккуратнее.

Как крахмалить одежду

Приготовление раствора

Легкое крахмаление: 1–2 столовые ложки крахмала на 1 литр холодной воды.

Среднее или сильное крахмаление (для воротников, скатертей): крахмала берут в 2–3 раза больше. Сначала его размешивают в холодной воде, затем добавляют горячую, чтобы не было комков.

Пропитка ткани

замочите вещь в растворе на 10–15 минут;

или равномерно нанесите раствор губкой или пульверизатором.

Сушка

слегка отожмите и расправьте вещь;

сушите вдали от прямых солнечных лучей.

Глажка

гладьте утюгом, когда ткань еще немного влажная, чтобы крахмал «сработал»;

можно использовать отпариватель.

Что не стоит крахмалить

постельное белье, детскую и летнюю одежду — ткань хуже пропускает воздух;

темные вещи — могут остаться белые следы;

синтетические ткани — крахмал на них почти не держится.

Другие способы крахмаления

В старину вместо крахмала иногда использовали рисовый или пшеничный отвар. Сегодня есть и современные варианты — готовые спреи для крахмаления, которые удобно наносить прямо перед глажкой.

Крахмаление — простой способ сделать вещи аккуратнее, если применять его разумно и только там, где это действительно нужно.