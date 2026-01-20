Президент Казахстана, выступая на Национальном курултае в Кызылорде, высказался о применении нового Налогового кодекса.

Глава государства подчеркнул, что все конструктивные предложения со стороны общества и бизнеса должны быть внимательно изучены.

— Следует внимательно изучить все конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса. При необходимости внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс - это не есть священное писание, можно же вносить в него коррективы, — заявил Токаев.

Президент также отметил, что правительству и акиматам необходимо обеспечить максимально «бесконфликтный» переход бизнеса и экономики на новые налоговые правила.

Напомним, новый Налоговый кодекс РК вступил в силу с 1 января 2026 года. Документ предусматривает введение трех специальных налоговых режимов, при этом ряд прежних механизмов был упразднен.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщал, что в его адрес поступают обращения от представителей бизнеса, связанные с отдельными нормами нового Налогового кодекса.