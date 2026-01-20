Будущий парламент Казахстана может получить название Құрылтай — инициативу поддержал глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

Выступая перед участниками заседания, президент напомнил, что именно он выступил с инициативой создания однопалатного парламента, вокруг которой в обществе развернулось активное обсуждение. Глава государства сообщил, что в рамках работы специальной группы были рассмотрены ключевые предложения, в том числе вопрос названия будущего парламента.

— Я считаю, что парламент будущего следует называть Құрылтай, — заявил президент.

По словам Токаева, историческое значение и символизм Курултая хорошо понятны и близки казахстанцам. Он напомнил, что инициировал возобновление Национального курултая в 2022 году и положительно оценил эффективность его работы.

Президент подчеркнул, что название Құрылтай может быть сохранено как символ важного государственного института в политической системе страны.

Также сообщается, что количество мандатов в новом парламенте может составить до 145, при том что сейчас их 148. Депутатов планируется избирать по единому порядку, а структура парламента может включать восемь комитетов.

Кроме того, на заседании Национального курултая Токаев предложил рассмотреть возможность назначения членов ключевых государственных органов через парламент.