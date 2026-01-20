С начала эпидсезона в области зарегистрировано почти 80 тысяч случаев случаев ОРВИ.

В Западно-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной. Уровень заболеваемости не превышает контрольные показатели.

— С начала эпидсезона — с 1 октября 2025 года по 19 января 2026 года — в регионе зарегистрировано 79 596 случаев ОРВИ. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Большинство заболевших — дети до 14 лет, в том числе 858 младенцев. Также ОРВИ перенесли 153 беременные женщины, — рассказал заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

Лабораторно подтвержден 201 случай гриппа. Почти все они относятся к типу A (H3N2), еще два случая — к A (H1N1). Среди заболевших гриппом 143 — дети.

— Кроме гриппа, в регионе продолжают циркулировать другие респираторные вирусы — риновирус, РС-вирус, коронавирус, парагрипп, аденовирус и другие. Большинство случаев ОРВИ протекает в легкой форме, однако грипп нередко сопровождается высокой температурой и может давать тяжелые осложнения, особенно у детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, — отметил он.

По словам Мустаева, медики призывают не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.