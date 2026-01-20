Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального курултая с инициативой учредить в стране пост вице-президента и закрепить его статус в Конституции.

По предложению президента, назначать вице-президента будет глава государства с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам президент.

— Недаром в народе говорят — всему своё время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнёт собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института Вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции, — сказал Токаев.

Токаев уточнил, что вице-президент по поручению президента будет:

представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах;

представлять интересы президента в Парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения главы государства.

— Данные основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции. Упразднению подлежит часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника, — добавил Токаев.

Президент подчеркнул, что учреждение должности вице-президента не означает ослабления института президентской власти.