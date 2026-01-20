По предложению президента, назначать вице-президента будет глава государства с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам президент.
— Недаром в народе говорят — всему своё время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнёт собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института Вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции, — сказал Токаев.
Токаев уточнил, что вице-президент по поручению президента будет:
представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах;
представлять интересы президента в Парламенте;
взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;
выполнять иные поручения главы государства.
— Данные основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции. Упразднению подлежит часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника, — добавил Токаев.
Президент подчеркнул, что учреждение должности вице-президента не означает ослабления института президентской власти.
— Должен подчеркнуть: данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти. Напротив, пост президента остается главным в государственной системе… Уверен, предложенные мною реформы государственной власти, в частности, переход к однопалатному парламенту — Құрылтай, создание Халық Кеңесі — Народного Совета, учреждение должности вице-президента придадут мощный импульс развитию нашей страны, усилят её потенциал», — отметил он.