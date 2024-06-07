По данным РГП "Казгидромет", в двух областях западного Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

8 июня днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +18.

8 июня днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью +18.

В Атырау также ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +23.

В Актау переменная облачность, без осадков, днем +30 градусов, ночью +22.