Под видом обычных товаров получал наркотики из за рубежа житель Уральска

Как сообщили в агентстве РК по финансовому мониторингу, в городах Алматы, Астана и Уральск задержаны четыре человека. Они получали из за рубежа наркотики, которые в дальнейшем продавались на территории страны. При этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.

По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны. Кроме этого, в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющие признаки наркотических средств.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.