В районных округах области начали восстанавливать и строить дома для пострадавших от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Для того, чтобы следить за строительством в восьми населенных пунктах установили 16 камер видео наблюдения. Более того, наблюдать за строительством в онлайн режиме смогут и сельчане, пройдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/qoldau/page/29662?lang=kk

— Казахстанцы в онлайн режиме могут отслеживать прогресс строительства жилья для пострадавших жителей от паводка. Это обеспечит прозрачность строительства, также позволит контролировать качество работы, — сказал руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нурлан Нурсултан.

Камеры установили:

село Қоржын Каратобинского район - 2 видеокамеры,

в селах Өлеңті и Бұлдырты Сырымского района - 4 камеры,

в поселках Аңқаты и Подстепное Теректинского района - 4 видеокамеры,

в Бурлинском районе было установлено 6 видеокамер в поселках Ақсу, Кеңтүбек и Пугачево.