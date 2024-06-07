Подследственные сбежали из ИВС: уснувших на работе конвоиров осудили в Актобе

В Актюбинском городском суде №2 вынесли приговор трем сотрудникам ИВС. Их обвинили в халатности и неисполнение служебных обязанностей.

Из материалов дела следует, что 11 ноября прошлого года три конвоира заступили на круглосуточное дежурство в изолятор временного содержания управления полиции Актобе. На месте несения службы мужчины уснули, в это время двое арестантов сбежали из изолятора. Подследственные оборвали провода магнитного замка и вышли на улицу.

Двое работников ИВС вину признали, третий своей вины не видит. Государственный обвинитель попросил для подсудимых год лишения свободы.

Приговором суда трем работникам изолятора назначили наказание в виде лишения свободы на один год. Также судом вынесено частное постановление руководителю Департамента полиции Актюбинской области для принятия необходимых мер.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

