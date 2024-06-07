В Казахстане некоторым категориям граждан могут списать кредиты. По словам заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, в феврале в Казахстане вступили в силу нормы закона о добровольном отказе от получения займов. На данный момент этим правом воспользовались 385 тысяч казахстанцев.

– Сейчас также мы дополнительно предусмотрели в реализацию этих норм ответственность банков и микрофинансовых организаций. Если они выдали кредит тем лицам, которые отказались от получения кредита, банки и микрофинансовые организации должны в обязательном порядке списать эти кредиты и исключить негативную кредитную историю об этих лицах в системе кредитного бюро, - рассказал Олжас Кизатов.