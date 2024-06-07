Четыре млн тенге отсудил житель Уральска у больниц за смерть мамы

В суд №2 житель Уральска направил иск к трем медучреждениям региона. Он просил взыскать с них компенсацию морального вреда. По его мнению, неправильные диагнозы и лечение в трех медучреждениях города ухудшили состояние его матери, а потом привели к её смерти.

Врачи медучреждений в течение 3 месяцев не провели углубленное обследование пациентки. Правильный диагноз был поставлен незадолго до ее смерти, когда летальный исход был уже необратим.

По заключению департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля, все три больницы допустили нарушения, которые привели к некачественному оказанию медицинской помощи.

Назначенная судом комиссионная судебно-медицинская экспертиза частично подтвердила доводы истца и также установила, что медучреждения действительно допустили нарушения во время оказания медпомощи пациентке.

Суд взыскал в пользу истца с каждой из двух больниц по два миллиона тенге в качестве возмещения морального вреда. Апелляция согласилась с этим решением суда.

Судебный акт вступил в законную силу.