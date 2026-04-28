В полиции предупреждают казахстанцев о последствиях дропперства.

В Казахстане набирает обороты дропперство - схема, в которой обычные граждане становятся соучастниками преступлений, сами того не осознавая, предупреждает пресс-служба МВД РК. Мошенники ищут людей, готовых за небольшое вознаграждение "сдать в аренду" свою банковскую карту или просто обналичить чужие деньги.

Ловушка для доверчивых

Предложения о такой "работе" обычно приходят в мессенджерах или соцсетях. Обещают быстрый и легальный доход без вложений: нужно просто принять перевод на свою карту Kaspi или Halyk и переслать его дальше или снять наличными.

На деле через вашу карту прогоняют деньги, украденные у пенсионеров или жертв телефонных аферистов. Соглашаясь на это, вы автоматически становитесь "дроппером" - звеном в цепочке по отмыванию денег.

Финансовый "бан" и уголовный срок

Системы безопасности банков сегодня работают на опережение. Если по вашей карте проходит серия странных переводов от разных лиц, алгоритмы мгновенно блокируют счет.

Последствия для владельца карты будут фатальными:

Полная блокировка всех средств до выяснения обстоятельств.

Попадание в межбанковский "черный список" без права открывать счета в будущем.

Визиты в полицию для дачи показаний и риск реального тюремного срока.

Помните, что передача своей карты третьим лицам - это не просто нарушение договора с банком, а соучастие в финансовом преступлении. Полиция призывает игнорировать любые предложения о "транзите" денег через ваши личные счета.