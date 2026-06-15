Официальная церемония подписания документов назначена на 19 июня.

Соединенные Штаты и Иран заключили официальное мирное соглашение. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп, анонсировав немедленное прекращение морского противостояния.

- Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады Соединённых Штатов. Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет, - написал Трамп.

Заключение исторического пакта стало возможным благодаря дипломатической помощи третьих стран. Ранее, 12 июня, Вашингтон и Тегеран согласовали финальный план мирного урегулирования, где в роли главного посредника на переговорах выступил Исламабад. По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, официальная церемония подписания документов назначена на 19 июня.