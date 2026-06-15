С начала 2026 года в области выявлен 271 случай.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, ситуация по инфекциям, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, находится под постоянным наблюдением. Однако в этом году в регионе отмечается значительный рост заболеваемости корью.

Для сравнения: с начала 2026 года в области выявлен 271 случай. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 13 случаев кори. Среди заболевших: дети до 14 лет - 226 случаев, подростки 15-19 лет - 12 случаев, взрослые - 33 случая.

- Анализ зарегистрированных случаев показал, что большинство заболевших не были привиты против кори либо не достигли возраста, подлежащего вакцинации. Корь является высококонтагиозным инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, отит и энцефалит. Поэтому наиболее эффективным и надежным способом защиты от кори остается вакцинация, - сообщили в пресс-службе СЭС области.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. При необходимости также могут проводиться дополнительные прививочные мероприятия.

Врачи просят жителей области своевременно получать профилактические прививки и ответственно относиться к вакцинации детей.

Напомним, что аналогичная ситуация была и в Атырауской области. Там 86% заболевших были непривиты.