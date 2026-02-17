На сегодняшний день в инфекционной больнице лечение получают 290 пациентов, у 137 из них лабораторно подтверждён диагноз кори.

В Атырауской область усилили меры по профилактике кори. Врачи связывают рост случаев со снижением коллективного иммунитета и отказами от прививок. При своевременной вакцинации корь остаётся управляемой инфекцией.

Сейчас в областной инфекционной больнице лечатся 290 человек, у 137 корь подтверждена лабораторно. 86% заболевших — непривитые дети.

В начале болезнь часто маскируется под ОРВИ, поэтому точный диагноз ставят после появления сыпи и проведения анализов.

По словам инфекциониста Нурфии Кизатовой, самый надёжный способ защиты — вакцинация. Прививка защищает сразу от трёх инфекций: кори, паротита и краснухи. Связи между вакцинацией и ДЦП или эпилепсией нет.

Врачи отмечают, что комбинированную вакцину применяют в Казахстане более 10 лет. Её вводят детям с 6 месяцев до 6 лет по Национальному календарю прививок. Вакцинация бесплатна в поликлиниках по месту жительства, а также доступна в частных медцентрах. Серьёзных осложнений за всё время в регионе не зарегистрировано.

По данным облздрава, главная причина отказов — недостаток информации. В регионе проводят разъяснительную работу. Сейчас прививки получил 671 ребёнок. Эпидситуация остаётся под контролем, но врачи напоминают: высокий уровень вакцинации — главное условие сдерживания инфекции.