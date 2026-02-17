Болеющих животных изолировали.

В управлении ветеринарии ЗКО подтвердили гибель овец и ягнят, о которых ранее рассказывала жительница села Камысты Жанибекского района Гульвира Токпанова. В ведомстве пояснили, что 3 февраля в ветпункт Камыстинского сельского округа поступило сообщение от руководителя КХ «Даулет». Он сообщил, что в январе в хозяйстве пали одна овца и один ягнёнок, а в начале февраля — ещё два ягнёнка. После этого ветеринары обработали всё поголовье лечебным препаратом.

11 февраля заведующий ветпунктом сообщил в районную ветстанцию о новых случаях заболевания и падежа мелкого рогатого скота. 12 февраля в хозяйство выехали руководитель районной ветеринарной инспекции и директор ветстанции. Выяснилось, что в хозяйстве содержатся 69 овец и 20 ягнят. У 11 овец обнаружили признаки болезни — выделения из носа и слезотечение. Их изолировали. Среди ягнят один пал, ещё у пятерых появились такие же симптомы. Больным животным назначили лечение и провели курс антибиотиков. Всего погибло пять животных.

Отобрать образцы для лабораторных исследований не удалось, так как животные пали несколькими днями ранее. Владельцу хозяйства рекомендовали чаще менять подстилку, изолировать больных животных и строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования. Сейчас ситуация находится на контроле ветеринарных специалистов.

Позже Гульвира Токпанова сообщила, что они купили прописанные лекарства и животные уже идут на поправку. Падеж скота остановили.