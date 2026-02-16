У животных подозревают оспу.

В редакцию «МГ» обратилась жительница села Камысты Жанибекского района. Женщина рассказала, что в их селе массово болеют и гибнут овцы и ягнята. По её словам, назначенное лечение не помогает, а ветеринары пока не смогли остановить падёж.

Каждый день, говорит она, сельчане выносят по две–три мёртвые туши животных.

— У меня 5 ягнят и овцы болеют. У соседей 6 овец и 7 ягнят. Подозревают оспу, у нас это началось с февраля, а у соседей в январе. Ветеринар и аким в курсе, но никаких действий нет, — Гульвира Токпанова.

Редакция обратилась за комментарием в управление санитарно-эпидемиологического контроля и к акиму района. Там сообщили, что в село направили специалистов и пообещали позже рассказать о результатах проверки.

По словам жительницы, в село действительно приезжал инспектор. Он осмотрел животных, сделал укол и назначил новое лечение.

— Я не прошу чтобы государство лечило моих животных, просто дайте мне правильное назначение. Сейчас я купила лекарств на 55 тысяч тенге. Каждая бутылка по 11 тысяч тенге. Если бы это вовремя сказали и сделали вакцинацию, которая стоит три тысячи тенге. Сейчас в общей сложности на лечение я потратила 100 тысяч тенге, — рассказывает Гульвира Токпанова.

Получить официальный комментарий о ситуации пока не удалось. В пресс-службе управления ветеринарии ЗКО пообещали дать ответ позже.