Как выяснилось, тело принадлежало другому человеку.

Необычная история произошла в Жамбылской области. Женщину официально признали умершей и выдали свидетельство о смерти, однако позже выяснилось, что она жива. Об этом сообщает пресс-служба районного суда региона.

Как сообщили в суде, в августе 2025 года в поле одного из сёл обнаружили тело. Дочь пропавшей женщины опознала его как свою мать. После этого органы ЗАГС зарегистрировали смерть и выдали соответствующие документы.

Однако позднее судебно-медицинская и генетическая экспертизы показали: найденное тело принадлежало другому человеку. Уголовное дело прекратили.

Тем временем сама женщина, 1953 года рождения, после праздника Курбан айт уехала в село Айша-биби, где устроилась на сезонные работы по сбору лука и проживала у знакомой. Когда пенсионные выплаты перестали поступать, она приехала в Тараз и с удивлением узнала, что официально считается умершей.

Дочь обратилась в суд с требованием отменить актовую запись о смерти. Суд удовлетворил иск, и запись аннулировали. Решение уже вступило в законную силу.