Главное условие — полностью погасить основную сумму задолженности до 1 апреля 2026 года.

Малый и микро-бизнес в Казахстане получит возможность избавиться от накопленных штрафов и пеней. Главное условие — полностью погасить основную сумму задолженности до 1 апреля 2026 года. Соответствующий приказ подписал министр финансов Казахстана Мади Такиев.

Воспользоваться списанием можно до 31 марта. После полной оплаты задолженности система автоматически учтёт все штрафы и пени. Окончательное решение о списании подписывают председатель и члены специальной комиссии.

Что подлежит списанию:

пени и штрафы по налогам и другим обязательным платежам, числящиеся на счёте на 1 января 2026 года ;

штрафы, наложенные органами госдоходов за нарушения налогового законодательства, если они связаны с предпринимательской деятельностью;

пени и штрафы, начисленные на недоимку с 1 января до даты уплаты;

штрафы за несвоевременную постановку на учёт как плательщика НДС по операциям, совершённым до 1 января.

Что не списывают: пени и штрафы физических лиц, не связанных с бизнесом, а также санкции за нарушения, не относящиеся к предпринимательской деятельности.

Списание сумм проводится по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий, произведённой комиссией, — уточняется в документе.

Департаменты госдоходов ежемесячно предоставляют отчёты о списании, а окончательный итоговый отчёт должен быть готов до 10 апреля 2026 года.

В Комитете государственных доходов отмечают, что мера направлена на то, чтобы бизнес мог погасить задолженность и продолжить работу без дополнительных долговых обязательств.