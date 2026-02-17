Обсуждение проекта поправок продлится до 3 марта 2026 года.

Национальный банк Казахстана подготовил поправки в правила работы центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества. Проект опубликован на портале «Открытые НПА». Его обсуждение продлится до 3 марта.

Документ направлен на усиление борьбы с мошенничеством, а также на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Что предлагается изменить?

Прежде всего, планируется расширить состав участников Антифрод-центра Национального банка и прописать порядок их взаимодействия. Это позволит наладить более чёткий обмен информацией между банками, операторами связи и другими структурами.

Кроме того, проект предусматривает:

создание и ведение дополнительных баз данных при Антифрод-центре;

разработку алгоритма действий при выявлении множественных кредитных заявок;

определение порядка взаимодействия сотовых операторов в случае выявления номеров, с которых совершались звонки с признаками мошенничества;

формирование операторами связи базы потенциальных пострадавших от действий мошенников.

Также в документ включены редакционные и сопутствующие изменения технического характера.

Ожидается, что новые меры позволят быстрее выявлять мошеннические схемы и эффективнее защищать граждан от финансовых преступлений.