Её признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Суд №2 Атырау вынес приговор бывшему руководителю жилищного сектора городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Гульжамал Жолдасовой. Её признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как установил суд, в 2024–2025 годах чиновница, будучи членом городской жилищной комиссии, незаконно способствовала получению квартир гражданами, которые не имели на это права. В частности, жильё получили несколько человек, состоявших в очереди как инвалиды третьей группы, хотя квартиры по данной программе предназначались для инвалидов первой и второй групп. В некоторых случаях получатели имели недвижимость в собственности либо вовсе не соответствовали требованиям законодательства.

По материалам дела, Жолдасова передавала ключи от квартир ещё до принятия официальных решений акимата, а затем вносила в документы заведомо ложные сведения. Так, в списках получателей жилья граждане указывались как инвалиды первой и второй групп, хотя фактически относились к третьей группе инвалидности либо не имели соответствующего статуса.

Следствие посчитало, что такими действиями были нарушены права других очередников, которые действительно имели законное право на получение жилья и ожидали своей очереди через систему kezekte.kz.

Суд признал Гульжамал Жолдасову виновной по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 369 УК РК "Служебный подлог".

По статье о злоупотреблении полномочиями ей назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы. По статье о служебном подлоге - 1 год ограничения свободы. Окончательно суд назначил Жолдасовой 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, осуждённую пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.