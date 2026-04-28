Программа сейчас работает в 38 медучреждениях страны.

На заседании в правительстве представили новый проект Ascle. Эта система помогает автоматизировать процесс заполнения медицинский документов.

По словам руководителя стартапа Султана Джумабаева, с помощью искусственного интеллекта помощник фиксирует разговор врача и пациента, после чего преобразует диалог в медицинские данные. Программа автоматически вносит полученную информацию в карту первичного приема и в ключевые разделы медкарты А уже из контекста полученной информации формируется предварительный диагноз и предложения с оптимальным вариантом лечения.

Стартап поможет сократить время на ведение медицинской документации на 50%. У врачей появится больше времени на пациентов, а больницы увеличат часы приема. Программа сейчас работает в 38 медучреждениях страны.

