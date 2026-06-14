Делегация Западно-Казахстанской области во главе с акимом Нариманом Турегалиевым завершила трехдневный рабочий визит в Китай. Главный итог поездки — договоренности о запуске совместных инвестиционных проектов и обмене технологиями с крупнейшими промышленными гигантами Поднебесной.

В рамках поездки в провинцию Ляонин руководство ЗКО посетило два масштабных производства в городе Цзиньчжоу, которые могут стать потенциальными партнерами для нашего региона.

Что это за предприятия?

Jinzhou Wonder Auto Group Limited — один из мировых лидеров по производству автокомпонентов. Заводы и склады компании работают не только в Китае, но и в Германии, Южной Корее, Польше и Мексике.

Jinzhou Kangtai Lubricant Additives — гигант химпрома, который производит более 200 видов присадок для смазочных материалов и закрывает 6% всего мирового и внутреннего рынка Китая. Их продукция экспортируется в 20 стран мира и активно используется в металлообработке.

О чем договорились?

Казахстанская делегация провела переговоры с главами обеих компаний. Стороны договорились развивать взаимовыгодное партнерство. В планах:

обмен опытом между специалистами;

внедрение новых технологий на предприятиях ЗКО;

реализация совместных инвестиционных проектов.

Зачем это региону?

Как отметили в ведомстве, визит организован в рамках поручений Президента РК по укреплению внешнеэкономических связей. Главная цель властей — привлечь зарубежный капитал в ЗКО и запустить новые производства в ключевых отраслях экономики.