В рамках поездки в провинцию Ляонин руководство ЗКО посетило два масштабных производства в городе Цзиньчжоу, которые могут стать потенциальными партнерами для нашего региона.
Что это за предприятия?
Jinzhou Wonder Auto Group Limited — один из мировых лидеров по производству автокомпонентов. Заводы и склады компании работают не только в Китае, но и в Германии, Южной Корее, Польше и Мексике.
Jinzhou Kangtai Lubricant Additives — гигант химпрома, который производит более 200 видов присадок для смазочных материалов и закрывает 6% всего мирового и внутреннего рынка Китая. Их продукция экспортируется в 20 стран мира и активно используется в металлообработке.
О чем договорились?
Казахстанская делегация провела переговоры с главами обеих компаний. Стороны договорились развивать взаимовыгодное партнерство. В планах:
обмен опытом между специалистами;
внедрение новых технологий на предприятиях ЗКО;
реализация совместных инвестиционных проектов.
Зачем это региону?
Как отметили в ведомстве, визит организован в рамках поручений Президента РК по укреплению внешнеэкономических связей. Главная цель властей — привлечь зарубежный капитал в ЗКО и запустить новые производства в ключевых отраслях экономики.