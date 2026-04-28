Сборная Казахстана показала лучший результат в командном зачете на Европейской математической олимпиаде, которая завершилась в Литве. Как сообщили в Министерстве просвещения РК, наши школьники привезли из Вильнюса пять наград: три золотые и две серебряные медали.

Лучший показатель среди всех 126 участников турнира - у Маргулана Шарела. Ученик 12 класса столичной школы Spectrum International School стал абсолютным победителем олимпиады, набрав максимальное количество баллов.

Золотые медали также получили алматинские школьники Эльдар Усенов (НИШ) и Эрик Лим (Haileybury).

В этом году на математический турнир в Литву съехались представители 19 стран, включая Францию, Швейцарию, Эстонию и Норвегию. Несмотря на серьезную конкуренцию, казахстанская команда смогла обойти соперников по сумме баллов и возглавить турнирную таблицу.

Серебряные медали в копилку сборной добавили Ануар Агыбаев и Ерасыл Алтынбек из школы Nurorda (Алматы). Готовили команду к соревнованиям студент КБТУ Ярослав Гальберг и учитель математики лицея №165 Асхат Абдыкулов.