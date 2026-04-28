Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: в Актау и Уральске пройдут грозы, в Мангистау возможен град, а жителей ЗКО и Актюбинской области ожидают ночные заморозки до -3 градусов.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 29 апреля погода будет нестабильной. В Уральске и на северо-западе региона днём ожидаются небольшой дождь и гроза, а ночью и утром область накроет туман. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с и ночных заморозках до -3 °C на севере и востоке области. В областном центре днем будет +13...+15 °C, ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 °C.

В Атырауской области среда пройдет без осадков, но на юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность. День будет умеренно теплым: температура воздуха составит +18...+20 °C, а ночью ожидается около +5...+7 °C.

В Мангистауской области прогнозируются серьёзные осадки. Днём в регионе пройдут дожди с грозами, а на юге и востоке области возможен град. В Актау также ожидается грозовой дождь при температуре +14...+16 °C. Жителей южных и центральных районов предупреждают о порывах ветра до 15-18 м/с, а на северо-востоке области ночью и утром возможен туман.

В Актюбинской области возможны опасные погодные явления. Ночью и утром на западе и в центре области ожидается туман, а на западе и севере ударят заморозки до -2 °C. В то же время на юге области действует предупреждение о высокой пожарной опасности. Дневная температура составит +16...+18 °C, ночная - около +1...+3 °C.